Призыву подлежат свыше 15 тыс. человек, - Генштаб

Призывные комиссии начнут работу со 2 апреля

Всего подлежат призыву 15 тысяч 190 человек, из них в ВСУ будут направлены 8 990 человек. Об этом на брифинге "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко передает корреспондент РБК-Украина.

"Всего подлежат призыву 15 тысяч 190 человек, из них в ВСУ будут направлены 8 990 лиц, в Госспецслужбу транспорта - 1 тысяча, в Нацгвардию - 4 тысячи, в Госпогранслужбу - 1200 человек. Почти 61 млн гривен расходов запланировано на эти действия", - сообщил он.

Так, призывные комиссии начнут работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая 2018 года.

Отмечается, что призыву на срочную службу подлежат пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста.

Напомним, 15 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу граждан Украины в 2018 году.