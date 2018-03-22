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Заяви на звільнення подають до 10% офіцерів, - ЗСУ

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 15:04
Фото: українські військові (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: українські військові (РБК-Україна, Віталій Носач)

У ВСУ хотіли знизити призовний вік

В Україні до 10 % офіцерів подають заяви на звільнення. Про це на брифінгу "Призов громадян України на строкову військову службу і військову службу за призовом осіб офіцерського складу" повідомив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Звільняються до 10% офіцерів. Ми хотіли трохи знизити призовний вік, тому що юнак 18-ти років ще не обтяжений сімейними проблемами.. Але у нас все мотивовані, тому таке рішення не було прийнято", - повідомив він.

На питання про призовні ресурси Артеменко давати відповідь відмовився.

Нагадаємо, з 1 березня 2018 року набрав чинності пункт 1 статті 3 Указу президента "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2018 році".

Крім того, він заявив, що підлягають призову 15,2 тис. людина, з них у ЗСУ будуть спрямовані 8,9 тис. чоловік.

В Україні збільшили число призовників в рамках весняної кампанії Україна та НАТО домовилися про активізацію розвитку Сил спецоперацій ЗСУ
Теги: Збройні сили України, офицер
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