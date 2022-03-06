ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Заявления России о "геноциде" в Украине - бред. Киев представит доказательства в ООН

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 марта 2022 17:38
Заявления России о "геноциде" в Украине - бред. Киев представит доказательства в ООН Елена Зеркаль, член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН (фото - wikipedia.org)
Автор: Юрий Дощатов

Украина 7 марта намерена представить ООН доказательства безосновательности вторжения России в Украину под предлогом "геноцида ". Слушания по делу в Гааге запланированы на 7-8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по обвинению в "геноциде" Елены Зеркаль.

"Уже завтра Украина представит миру реальную картину преступлений, совершаемых РФ прикрываясь фальшивым предлогом и не имея никакого оправдания своим действиям", - написала она.

Именно "геноцид" российская сторона использовала как формальный повод для вторжения, не имея ни одного доказательства и основания для таких обвинений, отметила дипломат.

Геноцид, как оправдание Россией своих действий создало возможность для обращения Украины о помощи в Международный суд ООН в соответствии с Конвенцией о геноциде.

"Ни нам, ни нашим партнерам не нужно доказывать, что российские заявления - бред. Международный суд ООН должен просто установить юридический факт, что это бред. Чтобы это была отправной точкой для всех дальнейших процессов, направленных на привлечение к ответственности РФ и Путина ", - заявила Зеркаль.

Международный суд ООН принял иск Украины против России из-за развязанной Москвой войны. Украинская сторона требует привлечь к ответственности российское руководство.4 марта сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину для расследования военных преступлений России.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать