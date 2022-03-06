ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заяви Росії про "геноцид" в Україні-маячня. Київ представить докази в ООН

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 17:38
Заяви Росії про "геноцид" в Україні-маячня. Київ представить докази в ООН Олена Зеркаль, член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН (фото - wikipedia.org)
Автор: Юрій Дощатов

Україна 7 березня має намір представити ООН докази безпідставності вторгнення Росією в Україну під приводом "геноциду ". Слухання у справі в Гаазі заплановані на 7-8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на повідомлення члена української делегації для слуханнях у Міжнародному Суді ООН за звинуваченням у "геноциді" Олени Зеркаль.

"Вже завтра Україна представить світу реальну картину злочинів, що здійснюються РФ прикриваючись фальшивим приводом і не маючи ніякого виправдання своїм діям", - написала вона.

Саме "геноцид" російська сторона використовувала як формальний привід для вторгнення, не маючи жодного доказу і підстави для таких звинувачень, зазначила дипломат.

Геноцид, як виправдання Росією своїх дій створило можливість для звернення України про допомогу до Міжнародного Суду ООН відповідно до Конвенції про геноцид.

"Ні нам, ні нашим партнерам не потрібно доводити, що російські заяви – маячня. Міжнародний суд ООН повинен просто встановити юридичний факт, що це маячня. Щоб це була відправною точкою для всіх подальших процесів, спрямованих на притягнення до відповідальності РФ і Путіна ", - заявила Зеркаль.

Міжнародний суд ООН ухвалив позов України проти Росії через розв'язану Москву війну. Українська сторона вимагає притягти до відповідальності російське керівництво. 4 березня співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали в Україну для розслідування військових злочинів Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати