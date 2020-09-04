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Заявления Лукашенко об Украине создают негативный фон, - Кулеба

Автор: Игорь Литвиненко

Заявления Александра Лукашенко относительно вмешательства Киева в дела Беларуси создают негативный фон в отношениях с Украиной. Киев готов к зеркальной реакции.

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Об этом заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Безусловно эти заявления (президента Белоруссии - ред.) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Кулеба.

Он добавил, что на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия - зеркальными действиями.

Напомним, вчера Лукашенко обвинил Украину и некоторые страны Европы во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Кроме того, с обвинениями в "дестабилизации ситуации в Беларуси" в отношении Украины выступила Россия, заявив, что на украинской территории готовят якобы сотни экстремистов для "раскачивания ситуации в стране".

В украинском МИД отреагировали на эти обвинения России, назвав их "плодом болезненной фантазии".

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Новости Украины Александр ЛукашенкоДмитрий Кулеба