ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Заявления Лукашенко об оружии из Украины не находят подтверждения, - пограничники

Киев, Суббота 26 декабря 2020 11:38
Заявления Лукашенко об оружии из Украины не находят подтверждения, - пограничники
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "тоннах оружия" из Украины не находят подтверждения. Более того, последнее время белорусская сторона манипулирует темой контрабанды оружия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Мы в последние годы видим, как Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, которое якобы перемещается от нас к ним. Это происходит в том числе на уровне Александра Лукашенко. Никаких подтверждений этому мы не получаем", - отметил он.

По его словам, вчерашнее заявление Лукашенко тоже не находит подтверждения.

"Государственная пограничная служба Украины не получает никакой информации от белорусской стороны по линии погранично-представительского аппарата. В то же время мы постоянно в последние годы указывали на снижение потока оружия, которое находят на границе с Беларусью", - подчеркнул Демченко.

Он уточнил, что с начала года на границе с Беларусью выявили 48 единиц оружия. При этом оно преимущественно пневматическое, охотничье или холодное, а не огнестрельное, а из этого числа 10 единиц пытались ввезти в Украину.

Отметим, вчера Лукашенко заявил о задержании якобы "террористической группы", которая "тоннами везла оружие" через Украину.

Напомним, в МИД Украины уже ответили, что эти слова Лукашенко являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.

До этого белорусская таможня якобы раскрыла схему перемещения оружия из Украины в Россию через территорию своей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкооружиеБеларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь