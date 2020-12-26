Заяви Лукашенка про зброю з України не знаходять підтвердження, - прикордонники

Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)

Заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито "тонни зброї" з України не знаходять підтвердження. Більш того, останнім часом білоруська сторона маніпулює темою контрабанди зброї.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ми в останні роки бачимо, як Білорусь намагається маніпулювати темою контрабанди зброї з України, яка нібито переміщується від нас до них. Це відбувається в тому числі на рівні Олександра Лукашенка. Ніяких підтверджень цьому ми не отримуємо", - зазначив він.

За його словами, вчорашня заява Лукашенка теж не знаходить підтвердження.

"Державна прикордонна служба України не отримує жодної інформації від білоруської сторони по лінії прикордонно-представницького апарату. У той же час ми постійно в останні роки вказували на зниження потоку зброї, яку знаходять на кордоні з Білоруссю", - підкреслив Демченко.

Він уточнив, що з початку року на кордоні з Білоруссю виявили 48 одиниць зброї. При цьому вона переважно пневматична, мисливська або холодна, а не вогнепальна, а з цієї кількості 10 одиниць намагалися ввезти до України.

Відзначимо, вчора Лукашенко заявив про затримання нібито "терористичної групи", яка "тоннами везла зброю" через Україну.

Нагадаємо, у МЗС України вже відповіли, що ці слова Лукашенка є частиною звичної риторики невизнаного президента Білорусі.

До цього білоруська митниця нібито розкрила схему переміщення зброї з України до Росії через територію своєї країни.