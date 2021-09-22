Заявление Ватерландера о газе за гривну - манипуляция, - эксперт

Реальная себестоимость добычи газа в разы превышает озвученную недавно Отто Ватерландером цифру - 1 грн за кубометр, а подобные заявления от топ-менеджера "Нафтогаза" - популизм и манипуляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергопрограмм Центра Разумкова Владимира Омельченко.
"Отто Ватерландер назвал затраты на добычу 1 грн на кубометр. Даже если брать себестоимость по бухгалтерскому учету, реальная себестоимость добычи кубометра составляет в разы выше. Это первое. Второе - по себестоимости никто не определяет цену газа в Европе и в мире. В Европе цена образуется или через долгосрочные контракты, привязанные к бирже, или на спотовом рынке цена определяется спросом и предложением. Никто никому не продает газ по себестоимости - ни одна нефтегазовая компания в мире не станет продавать газ по такому принципу. Просто смешно - говорить, что газ можно продавать за 1 гривну", - считает Владимир Омельченко.
Эксперт подчеркнул, что себестоимость добычи сегодня вообще не имеет значения для определения правил игры на рынке, где работают рыночные принципы - долгосрочные, форвардные, фьючерсные контракты, которые никак не связаны с себестоимостью.
"В Европе вообще применяется сейчас Гронненгеймская система, еще с 70-х годов. В соответствии с ней, применяются принципы импортного паритета. Система эволюционировала - рынки природного газа стали такими же конкурентными, как рынок нефти или стали. И ценообразование на газовом рынке является понятным и прозрачным", - говорит энергоэксперт.
По мнению Омельченко, заявление одного из руководителей "Нафтогаза" о себестоимости - дешевый популизм, который продвигали коммунисты.
"Речь идет лишь о том, чтобы всколыхнуть популистическую волну против госкомпании, когда топ-менеджер, скорее всего, собирается покинуть компанию, и использует сейчас в своей риторике манипуляции", - утверждает Владимир Омельченко.
Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко опроверг озвученное недавно в СМИ заявление главного исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера. По словам Витренко, НАК "Нафтогаз Украины" систематически тратит больше реальных денег на добычу, чем получает от реализации добытого газа. Он также подчеркнул, что разница традиционно покрывалась за счет, прежде всего, поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов.