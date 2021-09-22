Заява Ватерландера про газ за гривню - маніпуляція, - експерт

Реальна собівартість видобутку газу в рази перевищує озвучену нещодавно Отто Ватерландером цифру - 1 грн за кубометр, а подібні заяви від топ-менеджера "Нафтогазу" - популізм і маніпуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергопрограмм Центру Разумкова Володимира Омельченка.
"Отто Ватерландер назвал затраты на добычу 1 грн на кубометр. Даже если брать себестоимость по бухгалтерскому учету, реальная себестоимость добычи кубометра составляет в разы выше. Это первое. Второе - по себестоимости никто не определяет цену газа в Европе и в мире. В Европе цена образуется или через долгосрочные контракты, привязанные к бирже, или на спотовом рынке цена определяется спросом и предложением. Никто никому не продает газ по себестоимости - ни одна нефтегазовая компания в мире не станет продавать газ по такому принципу. Просто смешно - говорить, что газ можно продавать за 1 гривну", - считает Владимир Омельченко.
Эксперт подчеркнул, что себестоимость добычи сегодня вообще не имеет значения для определения правил игры на рынке, где работают рыночные принципы - долгосрочные, форвардные, фьючерсные контракты, которые никак не связаны с себестоимостью.
"В Европе вообще применяется сейчас Гронненгеймская система, еще с 70-х годов. В соответствии с ней, применяются принципы импортного паритета. Система эволюционировала - рынки природного газа стали такими же конкурентными, как рынок нефти или стали. И ценообразование на газовом рынке является понятным и прозрачным", - говорит энергоэксперт.
По мнению Омельченко, заявление одного из руководителей «Нафтогаза» о себестоимости - дешевый популизм, который продвигали коммунисты.
"Речь идет лишь о том, чтобы всколыхнуть популистическую волну против госкомпании, когда топ-менеджер, скорее всего, собирается покинуть компанию, и использует сейчас в своей риторике манипуляции", - утверждает Владимир Омельченко.
Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко спростував озвучену нещодавно в ЗМІ заяву головного виконавчого директора "Нафтогазу" Отто Ватерландера. За словами Вітренка, НАК "Нафтогаз України" систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток, ніж отримує від реалізації видобутого газу. Він також підкреслив, що різниця традиційно покривалася за рахунок, перш за все, надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.