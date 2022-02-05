Заявление России и Китая, открытие Олимпиады-2022 и резкое подорожение бензина: новости за 4 февраля

Лидеры России и Китая выпустили совместное заявление, в Украине резко подорожал бензин, Олимпиада-2022 официально началась. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 февраля - в материале РБК-Украина.

Россия и Китай сделали заявление

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине. Они, в частности, обвинили НАТО в "раздувании конфронтации" и выступили за нерасширение Альянса.

Генсек НАТО Йнес Столтенберг ответил президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину относительно расширения НАТО. Он подчеркнул, что у каждой страны есть суверенное право выбирать собственный путь. Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс никогда не принуждал какую-либо страну вступать в свои ряды.

Монастырский впервые отреагировал на видео с Трухиным после ДТП

Министр внутренних дел Денис Монастырский отрицает, что народный депутат Александр Трухин в августе 2021 года звонил ему после ДТП на Бориспольской трассе, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение. По его словам, он негативно относится к любым вопросам "порешать".

Также Монастырский заявил, что не знал о наличии видео с боди-камеры патрульного. На сегодня проводится служебное расследование, в том числе насчет утечки этой записи в СМИ.

Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину, - Британия

Правительство Великобритании уверено, что Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину. В частности, обвинив Украину в нападении. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, но у нас есть высокая уверенность, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать вторжение России в Украину", - заявил пресс-секретарь.

В Днепре ограбили отделение ПриватБанка

В пятницу, 4 февраля, в Днепре ограбили отделение ПриватБанка. В свою очередь руководство банка объявило вознаграждение за информацию о преступлении.

Инцидент произошел в 17:15 в отделение банка по улице Строителей. В банк зашел мужчина, который начал разговор о жизни с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его в кассу, где требовал отдать все наличные.

Оставайтесь дома. В КГГА обратились к киевлянам из-за роста COVID-19 среди детей

В Киеве ситуация с коронавирусом среди детей ухудшается. Родителей призывают оставлять детей дома, если есть симптомы простуды. Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, в городе больше недели наблюдают более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19.

Расстрел военнослужащих в Днепре: нацгвардеец отказался от всех своих показаний

Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле сослуживцев на предприятии "Южмаш", отказался от всех своих прежних показаний.

Напомним, 27 января на территории днепровского предприятия "Южмаш" нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский человек. Еще пятеро получили ранения различной тяжести. Ранее нацгвардеец на видео описал хронологию расстрела военных.

Бензин резко подорожал: обнародована новая максимальная цена

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 3 февраля 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены для бензина повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр.

Акции Meta-Facebook подешевели более чем на четверть из-за отчета Цукерберга

На Нью-Йоркской бирже произошло резкое падение акций. Больше всего обесценилась Meta - материнская компания Facebook. Акции компании упали на 26,4%, а ее рыночная стоимость снизилась более чем на 230 млрд долларов.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что ей трудно конкурировать с приложением для коротких видеороликов TikTok, и что Facebook впервые потерял пользователей по всему миру.

Собчак дала печальный прогноз о Крыме и пожалела, что ее не пускают в Украину

Российская журналистка и экс-кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что отказ от оккупированного Крыма станет политическим самоубийством любого правителя России. Также она сожалеет, что посетила оккупированную территорию в 2020 году, и ей теперь запрещено посещать Украины.

Подробнее о том, что рассказала Ксения Собчак о Крыме и отношениях между украинцами и россиянами в программе "Право на владу" – в материале Styler.

Украина минимально уступила России в полуфинале футзального Евро и сразится за "бронзу"

В полуфинальном матче Евро сборная Украины уступила сборной России. Украинцы проиграли со счетом 2:3. В воскресенье наша команда сыграет матч за третье место против Испании или Португалии.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Олимпиада-2022 официально началась: эффектные фото церемонии открытия

На зимних Играх в Пекине зажгли олимпийский огонь. Перед этим состоялось традиционное шествие делегаций участников соревнований.

Церемония открытия Олимпийских игр-2022 началась в 14:00 и продолжалась более часа. В ней приняли участие 10 спортсменов из Украины. Государственный флаг несли двое украинцев. Компанию олимпийскому чемпиону 2018 года Александру Абраменко составила Александра Назарова. Фоторепортаж смотрите в подборке РБК-Украина.

В Украину идет значительное потепление. Где улучшится погода на выходные

В Украину идут атмосферные фронты с северо-запада Европы. Они принесут снег, мокрый снег и усиление ветра, однако в стране потеплеет.

Подробнее о погоде на этих выходных – в материале РБК-Украина.