Обвинили НАТО в "конфронтации" и вспомнили "гарантии": Россия и Китай сделали заявление

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине. Они, в частности, обвинили НАТО в "раздувании конфронтации" и выступили за нерасширение Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего заявления, опубликованного на сайте Кремля

Упреки НАТО

Россия и Китай выступили против действий внешних сил по якобы "подрыву безопасности и стабильности в совместных смежных регионах".

Они обвинили страны НАТО в намерении противостоять вмешательству во внутренние дела суверенных стран, которые "выступают против "цветных революций" и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях".

Стороны заявили, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции имеют целью "получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других", якобы методами недобросовестной конкуренции.

Они обвинили страны НАТО в "раздувании антагонизма и конфронтации", что якобы серьезно подрывает порядок в сфере международной и глобальной стратегической стабильности.

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", - говорится в заявлении.

"Гарантии безопасности"

При этом Китай выступил "с пониманием" и поддержал выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных "гарантий безопасности" в Европе.

Москва и Пекин заявили, что "попытки проведения основанных на идеологии разделительных линий и создания ситуативных альянсов" не отвечают принципам демократии.

"Стороны отмечают, что демократические принципы реализуются не только во внутреннем управлении, но и на глобальном уровне. Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле является примером попрания демократии и отступления от его духа и настоящих ценностей", - говорится в совместном заявлении.

По мнению Москвы и Пекина, "подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка".