Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел работают над возможностью подачи заявления в полицию в онлайн режима. О том, когда эта возможность заработает, говорить пока рано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для BBC Украина.
"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, - ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, - это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - отметил он.
Напомним, ранее Федоров назвал причину периодических сбоев в приложении "Дия".
Также сообщалось, что подать заявление на усыновление ребенка вскоре можно будет через портал государственных услуг "Дия".