ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Заявление Коболева о возможном "хищении" российского газа - политическая конъюнктура, - эксперт

Новина українською →
Киев, Среда 05 января 2022 11:52
Заявление Коболева о возможном "хищении" российского газа - политическая конъюнктура, - эксперт Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Политическая конъюнктура в сочетании с оскорблением часто создает опасность не только для их носителя, но и для интересов государства и его международного имиджа.

Об этом заявил эксперт Сергей Иванов, комментируя заявление экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о "неизбежном отборе российского газа из транзитного потока", передает РБК-Украина.

Эксперт напомнил, что еще в 2014 году Коболев заявлял на этот счет диаметрально противоположное. Тогда он убеждал, что "Украина не заинтересована, она никогда этого не делала и она не будет воровать газ" и "Украина остается надежным транзитером газа в Европу".

"Почему сейчас экс-глава "Нафтогаза" предсказывает печальный сценарий для ГТС и всей Украины, я еще могу понять - политическая конъюнктура. Но зачем фактически слово в слово повторять тезисы российской пропаганды о "кражах" газа из транзитной трубы, легитимизируя их своим экспертным статусом как в Украине, так и в государстве-агрессоре, понять трудно. Ведь как бы ты ни ненавидел своих оппонентов внутри страны, не стоит превращать эту ненависть в враждебный актив", - говорит Иванов.

При этом эксперт не забыл напомнить о том, как в 2018 году руководство государства просило "прикрутить" и прикручивали, чтобы не сорвать транзит газа в ЕС, как и в другие сложные для отечественной энергетики периоды.

"Мы были ответственными и остаемся такими. И никакие внутренние противоречия не должны на это влиять", - уверен эксперт.

Как сообщалось, правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2021 года. Коболев возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Коболев
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Начало конца. Что будет в мире с эпидемией "ковида" в 2022 году и чего ждать Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Начало конца. Что будет в мире с эпидемией "ковида" в 2022 году и чего ждать Украине