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Заява Коболєва про можливу "крадіжку" російського газу з транзитного потоку - політична кон’юнктура, - експерт

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Київ, Середа 05 січня 2022 11:52
Заява Коболєва про можливу "крадіжку" російського газу з транзитного потоку - політична кон’юнктура, - експерт Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Політична кон’юнктура у поєднанні з образою часто створює небезпеку не лише для їх носія, а й для інтересів держави та її міжнародному іміджу.

Про це заявив експерт Сергій Іванов, коментуючи заяву екс-очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва про "неминучий відбір російського газу з транзитного потоку", передає РБК-Україна.

Експерт нагадав, що ще в 2014 році Коболєв заявляв з цього приводу діаметрально протилежне. Тоді він переконував, що "Україна не зацікавлена, вона ніколи цього не робила і вона не буде красти газ" та "Україна залишається надійним транзитером газу до Європи".

"Чому зараз екс-очільник "Нафтогазу" пророкує сумний сценарій для ГТС і всієї України, я ще можу зрозуміти - політична кон’юнктура. Але навіщо фактично слово в слово повторювати тези російської пропаганди про "крадіжки" газу з транзитної труби, легітимізуючи їх своїм експертним статусом як в Україні, так і в державі-агресорі, зрозуміти важко. Адже як би ти не ненавидів своїх опонентів всередині країни, не варто перетворювати цю ненависть на ворожий актив", - каже Іванов.

При цьому експерт не забув нагадати про те, як у 2018 році, керівництво держави просило "прикрутити", і прикручували, аби не зірвати транзит газу до ЄС, як і в інші складні для вітчизняної енергетики періоди.

"Ми були відповідальними і залишаємось такими. І жодні внутрішні суперечності не мають на це впливати", - впевнений експерт.

Як повідомлялось, уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" в квітні 2021 року. Коболєв очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року.

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Андрій Коболєв
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