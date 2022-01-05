Заява Коболєва про можливу "крадіжку" російського газу з транзитного потоку - політична кон’юнктура, - експерт

Політична кон’юнктура у поєднанні з образою часто створює небезпеку не лише для їх носія, а й для інтересів держави та її міжнародному іміджу.

Експерт нагадав, що ще в 2014 році Коболєв заявляв з цього приводу діаметрально протилежне. Тоді він переконував, що "Україна не зацікавлена, вона ніколи цього не робила і вона не буде красти газ" та "Україна залишається надійним транзитером газу до Європи".

"Чому зараз екс-очільник "Нафтогазу" пророкує сумний сценарій для ГТС і всієї України, я ще можу зрозуміти - політична кон’юнктура. Але навіщо фактично слово в слово повторювати тези російської пропаганди про "крадіжки" газу з транзитної труби, легітимізуючи їх своїм експертним статусом як в Україні, так і в державі-агресорі, зрозуміти важко. Адже як би ти не ненавидів своїх опонентів всередині країни, не варто перетворювати цю ненависть на ворожий актив", - каже Іванов.

При цьому експерт не забув нагадати про те, як у 2018 році, керівництво держави просило "прикрутити", і прикручували, аби не зірвати транзит газу до ЄС, як і в інші складні для вітчизняної енергетики періоди.

"Ми були відповідальними і залишаємось такими. І жодні внутрішні суперечності не мають на це впливати", - впевнений експерт.