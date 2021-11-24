Внимание "слуг" к каналам МГУ - реакция на вопросы о "вагнергейте", - Белянский

Публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета "Медиа группы Украина" (МГУ) Дмитрия Белянского.

"Отказ власти представлять свою позицию в эфире - автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", - цитирует слова Белянского сайт телеканала "Украина24".

Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране, добавил Белянский.

Он подчеркнул, что МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, четко соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова.

"Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по "вагнеровцам", ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - отметил Белянский.

Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова, отметил член набсовета МГУ.

"Акционер "Медиа Группы Украина" (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала "Украина 24", как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше, и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем", - подытожил Дмитрий Белянский.