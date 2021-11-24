Увага "слуг" до каналів МГУ - реакція на питання про "вагнергейт", - Бєлянський

Публічна заява частини депутатів фракції "Слуга народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "вагнергейт", що прозвучали у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером" 19 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради "Медіа групи Україна" (МДУ) Дмитра Бєлянського.

"Відмова влади представляти свою позицію в ефірі - автоматично означала, що ми отримаємо відповідь іншими способами. У даному випадку це спроба очорнити репутацію каналів та їх співробітників", - цитує слова Бєлянського сайт телеканалу "Україна24".

Ймовірно, така відповідь суттєво погіршить ситуацію зі свободою слова у нашій країні, додав Бєлянський.

Він підкреслив, що МГУ працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, чітко дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова.

"Ми не можемо замовчувати ні результати міжнародного розслідування Bellingcat щодо спецоперації з "вагнерівців", ні теми офшорів президента України, ні інші резонансні розслідування. Влада має право коментувати або відмовлятися від коментарів, але інформація, яка представляє суспільний інтерес, завжди буде опублікована", - відзначив Бєлянський.

Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" не змінювалася, не змінюється і не може змінюватися, оскільки повністю ґрунтується на принципах свободи слова, зазначив член наглядової ради МДУ.

"Акціонер "Медіа Групи Україна" (МДУ) Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналу "Україна 24", як і інших активів МГУ, і неодноразово відкрито заявляв про це. Він не втручався в неї раніше, і я не можу собі уявити, щоб якісь обставини могли переконати Ріната Леонідовича втрутитися у неї у майбутньому", - підсумував Дмитро Бєлянський.