Штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Некоторые особенности варианта "Омикрон", включая его глобальное распространение и множественные мутации, предполагаю, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по "Омикрону".