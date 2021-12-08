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Штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, - ВОЗ

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Среда 08 декабря 2021 20:38
Штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, - ВОЗ Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Некоторые особенности варианта "Омикрон", включая его глобальное распространение и множественные мутации, предполагаю, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по "Омикрону".

Напомним, ранее Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает более легкое заболевание COVID, чем "Дельта" вариант.

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