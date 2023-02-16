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Заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції, - МЗС Туреччини

Фото: Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заявки Фінляндії та Швеції щодо вступу до НАТО можуть розглянути окремо. Заявка Гельсінкі обговорюватиметься вже сьогодні.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми можемо оцінити кандидатуру Фінляндії окремо, і це, без сумніву, буде темою, яка обговорюватиметься на наших сьогоднішніх зустрічах. Після заяви про те, що щодо Фінляндії може бути прийняте інше рішення, ми обговорили це питання з відповідними країнами і НАТО", - сказав Чавушоглу під час пресконференції в Анкарі.

Відзначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що його позиція полягає у тому, що Швеція та Фінляндія зробили великі кроки з моменту підписання спільного меморандуму, у зв'язку з чим настав час ратифікувати їх заявки.

"Вони зняли будь-які обмеження на експорт зброї, посилили своє законодавство щодо тероризму. Швеція також вносить зміни до своєї конституції і посилила співпрацю з Туреччиною, а також створила постійний механізм для продовження тісної співпраці з Туреччиною в боротьбі з тероризмом", - додав генеральний секретар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до НАТО.

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ТурцияШвеціяФинляндияНАТО