Заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции, - МИД Турции

Заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО могут быть рассмотрены отдельно. Заявка Хельсинки будет обсуждаться уже сегодня.

"Мы можем оценить кандидатуру Финляндии отдельно, и это, без сомнения, будет темой, которая будет обсуждаться на наших сегодняшних встречах. После заявления о том, что в отношении Финляндии может быть принято другое решение, мы обсудили этот вопрос с соответствующими странами и НАТО", - сказал Чавушоглу во время пресс-конференции в Анкаре.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что его позиция заключается в том, что Швеция и Финляндия сделали большие шаги с момента подписания совместного меморандума, в связи с чем пришло время ратифицировать их заявки.

"Они сняли любые ограничения на экспорт оружия, ужесточили свое законодательство по терроризму. Швеция также вносит изменения в свою конституцию и усилила сотрудничество с Турцией, а также создала постоянный механизм для продолжения тесного сотрудничества с Турцией в борьбе с терроризмом", - добавил генеральный секретарь.