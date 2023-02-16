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Заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции, - МИД Турции

Фото: Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО могут быть рассмотрены отдельно. Заявка Хельсинки будет обсуждаться уже сегодня.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы можем оценить кандидатуру Финляндии отдельно, и это, без сомнения, будет темой, которая будет обсуждаться на наших сегодняшних встречах. После заявления о том, что в отношении Финляндии может быть принято другое решение, мы обсудили этот вопрос с соответствующими странами и НАТО", - сказал Чавушоглу во время пресс-конференции в Анкаре.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что его позиция заключается в том, что Швеция и Финляндия сделали большие шаги с момента подписания совместного меморандума, в связи с чем пришло время ратифицировать их заявки.

"Они сняли любые ограничения на экспорт оружия, ужесточили свое законодательство по терроризму. Швеция также вносит изменения в свою конституцию и усилила сотрудничество с Турцией, а также создала постоянный механизм для продолжения тесного сотрудничества с Турцией в борьбе с терроризмом", - добавил генеральный секретарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении в НАТО.

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ТурцияШвецияФинляндияНАТО