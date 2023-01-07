ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заявку на соціальну допомогу можна подати через портал "Дія": кого це стосується

Новость на русском →
Україна, Субота 07 січня 2023 12:13
Заявку на соціальну допомогу можна подати через портал "Дія": кого це стосується Фото: одинокі матері можуть звернутися за допомогою через портал Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 11.

Згідно з документом, за наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на період воєнного стану автоматичну виплату соціальних допомог лише для частини українців. Решті з 1 січня 2023 року доведеться подавати документи.

З 1 січня потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному (майновому) стані. Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет