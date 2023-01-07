Заявку на соціальну допомогу можна подати через портал "Дія": кого це стосується

Фото: одинокі матері можуть звернутися за допомогою через портал Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 11.

Згідно з документом, за наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням: допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.