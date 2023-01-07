Заявку на социальную помощь можно подать через портал "Дія": кого это касается

Фото: одинокие матери могут обратиться за помощью через портал "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Заявки на социальную помощь можно подать через портал "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 января 2023 г. №11 .

Согласно документу, при наличии технической возможности средствами Портала "Дія" можно подать заявление по назначению: пособия на детей одиноким матерям;

помощи при усыновлении ребенка;

помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком.