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Заявку на социальную помощь можно подать через портал "Дія": кого это касается

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Украина, Суббота 07 января 2023 12:13
Заявку на социальную помощь можно подать через портал "Дія": кого это касается Фото: одинокие матери могут обратиться за помощью через портал "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Заявки на социальную помощь можно подать через портал "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 января 2023 г. №11 .

Согласно документу, при наличии технической возможности средствами Портала "Дія" можно подать заявление по назначению:

  • пособия на детей одиноким матерям;
  • помощи при усыновлении ребенка;
  • помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком.

Напомним, Кабинет министров продлил на период военного положения автоматическую выплату социальных пособий только части украинцев. Остальные с 1 января 2023 года придется подавать документы.

С 1 января нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии. В частности, это помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям.

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Министерство социальной политики
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