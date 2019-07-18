МИД отреагировал на решение Путина о выдаче паспортов РФ на Донбассе

Фото: здание МИД (РБК-Украина)

В министерстве заявили, что кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В МИД заявляют, что такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины и серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте.

"Симптоматично, что эту провокацию сделано в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

"МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения относительно Украины и устранить их негативные последствия. На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО перечень мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", - говорится в сообщении.

В МИД ожидают от международных партнеров непризнание этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.