ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД отреагировал на решение Путина о выдаче паспортов РФ на Донбассе

Новости » Политика    18.07.2019 - 10:13
МИД отреагировал на решение Путина о выдаче паспортов РФ на Донбассе
Фото: здание МИД (РБК-Украина)

В министерстве заявили, что кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В МИД заявляют, что такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины и серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте.

"Симптоматично, что эту провокацию сделано в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

"МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения относительно Украины и устранить их негативные последствия. На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО перечень мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", - говорится в сообщении.

В МИД ожидают от международных партнеров непризнание этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

На Донбассе боевики применили минометы запрещенных калибров Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам
Новости Украины МИД УкраиныДонбассДНРпаспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь