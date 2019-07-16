Российские паспорта в ОРДЛО выдают без указания места проживания

Фото: российский паспорт (twitter.com ATR__Official)

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Российские паспорта, которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не содержат сведений о месте проживания. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

Согласно заявлению полицейского ведомства РФ, состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации.

В российском МВД добавили, что данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации.

Напомним, Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.