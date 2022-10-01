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"Заявка змінить динаміку". Кулеба відповів скептикам про вступ України до НАТО

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 18:59
"Заявка змінить динаміку". Кулеба відповів скептикам про вступ України до НАТО Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заявка України на вступ до НАТО змінює логіку та динаміку цього процесу. Сьогодні стати членом Альянсу можна швидше, ніж раніше.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Я нагадаю, що коли ми подавали заявку на членство в ЄС, то реакція деяких столиць теж була вкрай стриманою. Але зрештою ця заявка змінила логіку і динаміку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата. Тому нинішня заявка так само змінює логіку і динаміку процесу", - зазначив міністр.

За його словами, механізм вступу до НАТО також змінив досвід Швеції та Фінляндії, які зараз завершують набуття членства без проходження стадії виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Україні також раніше говорили, що без ПДЧ вступити до Альянсу не можна, але тепер зрозуміли, що це можна зробити.

Раніше Кулеба розповів, яким буде наступний крок України щодо вступу до НАТО. Надалі всі країни НАТО мають оформити запрошення до нашої країни.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО в прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

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НАТО Дмитро Кулеба
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