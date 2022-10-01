"Заявка змінить динаміку". Кулеба відповів скептикам про вступ України до НАТО

Заявка України на вступ до НАТО змінює логіку та динаміку цього процесу. Сьогодні стати членом Альянсу можна швидше, ніж раніше.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Я нагадаю, що коли ми подавали заявку на членство в ЄС, то реакція деяких столиць теж була вкрай стриманою. Але зрештою ця заявка змінила логіку і динаміку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата. Тому нинішня заявка так само змінює логіку і динаміку процесу", - зазначив міністр.

За його словами, механізм вступу до НАТО також змінив досвід Швеції та Фінляндії, які зараз завершують набуття членства без проходження стадії виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Україні також раніше говорили, що без ПДЧ вступити до Альянсу не можна, але тепер зрозуміли, що це можна зробити.