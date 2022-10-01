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"Заявка изменит динамику". Кулеба ответил скептикам о вступлении Украины в НАТО

Новина українською →
Київ, Суббота 01 октября 2022 18:59
"Заявка изменит динамику". Кулеба ответил скептикам о вступлении Украины в НАТО Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заявка Украины на вступление в НАТО меняет логику и динамику этого процесса. Сегодня стать членом Альянса можно быстрее, чем раньше.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Я напомню, что, когда мы подавали заявку на членство в ЕС, реакция некоторых столиц тоже была крайне сдержанной. Но, в конце концов, эта заявка изменила логику и динамику политического процесса, и мы получили статус кандидата. Поэтому нынешняя заявка также изменяет логику и динамику процесса", - отметил министр.

По его словам, механизм вступления в НАТО также изменил опыт Швеции и Финляндии, которые сейчас завершают обретение членства без прохождения стадии выполнения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Украине также раньше говорили, что без ПДЧ вступить в Альянс нельзя, но теперь стало ясно, что это можно сделать.

Ранее Кулеба рассказал, каким будет следующий шаг Украины по вступлению в НАТО. В дальнейшем все страны НАТО должны оформить приглашение нашей стране.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно вступления.

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НАТО Дмитрий Кулеба
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