Україна подала заявку до НАТО: Кулеба розповів, яким буде наступний крок

На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного марафону.

"Рішення дозріло досить швидко... Сьогодні РНБО прийняла це рішення, а далі історію ви знаєте. Тепер уже лунають заяви країн, які підтримують заявку України на членство", - зазначив Кулеба.

За його словами, є й такі країни, які ухвалять паузу. Це нормальний процес. Але Україна створила нову логіку та динаміку вступу до НАТО.

"Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок – усі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до альянсу. І поки цей консенсус не побудований, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але я переконаний, що він вважає, що Україна має бути членом НАТО і він над цим працюватиме. Але він працюватиме, коли буде консенсус", - додав глава МЗС.