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Україна подала заявку до НАТО: Кулеба розповів, яким буде наступний крок

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 21:34
Україна подала заявку до НАТО: Кулеба розповів, яким буде наступний крок Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна створила нову логіку та динаміку вступу України до НАТО. Наступним кроком усі країни НАТО мають оформити запрошення нашій країні.

На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного марафону.

"Рішення дозріло досить швидко... Сьогодні РНБО прийняла це рішення, а далі історію ви знаєте. Тепер уже лунають заяви країн, які підтримують заявку України на членство", - зазначив Кулеба.

За його словами, є й такі країни, які ухвалять паузу. Це нормальний процес. Але Україна створила нову логіку та динаміку вступу до НАТО.

"Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок – усі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до альянсу. І поки цей консенсус не побудований, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але я переконаний, що він вважає, що Україна має бути членом НАТО і він над цим працюватиме. Але він працюватиме, коли буде консенсус", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО в прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, доки члени НАТО шукатимуть консенсусу.

Крім того, Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до Північноатлантичного альянсу. Коли всі тридцять членів НАТО приходять до одноголосного рішення, кандидата офіційно запрошують розпочати переговори про вступ. Наразі Україна отримала підтримку від 4 країн.

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