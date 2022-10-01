Заявка України в НАТО найближчим часом надійде до штаб-квартири Альянсу, - Стефанішина

Заявка України про прискорений вступ до НАТО вже найближчим часом надійде до штаб-квартири Альянсу, яка знаходиться у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.
"Звернення (заявка України на вступ до НАТО - ред.) вже на шляху до Брюсселя, все оформлено, воно вже найближчим часом надійде до штаб-квартири та країн-союзників", - заявила міністр.
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки про прискорений вступ до НАТО.
Більш детально про процедуру вступу до Альянсу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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