Заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, - Стефанишина

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.