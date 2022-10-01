RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Обращение (заявка Украины на вступление в НАТО - ред.) уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и в страны-союзники", - заявила министр.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении в НАТО.

Более детально о процедуре вступления в Альянс можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОБрюссельОльга Стефанишина