Заявка України в НАТО найближчим часом надійде до штаб-квартири Альянсу, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заявка України про прискорений вступ до НАТО вже найближчим часом надійде до штаб-квартири Альянсу, яка знаходиться у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.