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Заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, - Стефанишина

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Киев, Суббота 01 октября 2022 21:21
Заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Обращение (заявка Украины на вступление в НАТО - ред.) уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и в страны-союзники", - заявила министр.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении в НАТО.

Более детально о процедуре вступления в Альянс можете узнать в материале РБК-Украина.

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НАТО Брюссель Ольга Стефанишина
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