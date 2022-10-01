Заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, - Стефанишина
Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.
"Обращение (заявка Украины на вступление в НАТО - ред.) уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и в страны-союзники", - заявила министр.
Напомним, в пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении в НАТО.
Более детально о процедуре вступления в Альянс можете узнать в материале РБК-Украина.
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