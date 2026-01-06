ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Заяви Зеленського щодо завершення війни стають дедалі похмурішими: NYT назвало причину

Україна, Вівторок 06 січня 2026 17:18
UA EN RU
Заяви Зеленського щодо завершення війни стають дедалі похмурішими: NYT назвало причину Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Тон заяв українського лідера Володимира Зеленського замість оптимістичного став стримано-застережливим через низьку готовність РФ до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання нагадує, що переговори щодо настання миру в Україні пройшли десятки етапів, і Зеленський нещодавно заявив про готовність мирної угоди на 90%.

Проте залишається невизначеною готовність Росії до укладання угоди. Через це президент України зробив одну з найбільш скептичних заяв за довгий час.

"Я не хочу і не буду чекати ще пів року, сподіваючись, що, можливо, це спрацює. Є два шляхи: перший - припинення війни, другий - підготовка до негативних кроків з боку Росії", - сказав він.

Чимало питань все ще невирішені

NYT зазначає, що наразі невизначеними є питання щодо територій і контролю над окупованою Запорізькою АЕС. Крім того, Росія відкинула деякі українські ініціативи.

"Я розумію, що ми дуже близькі до результатів, але в якийсь момент Росія може все заблокувати", - наголосив український лідер.

Видання також пише, що альтернативи переговорам під керівництвом США немає. У статті йдеться, що спроби ЄС взяти на себе роль посередника не пришвидшать процес.

"Чому? Ну, тут же дійсно багато всього напрацьовано і нам треба поважати роботу людей. І поважати час, тому що кожну хвилину люди страждають в Україні. І тому я вважаю, що альтернативи немає", - заявив Зеленський.

Саміт "Коаліції охочих" у Парижі

Нагадаємо, 6 січня в Парижі зберуться союзники України для узгодження свого внеску у майбутні безпекові гарантії для Києва у разі припинення вогню з Росією.

Однією з ключових тем переговорів стане можливе розміщення іноземного військового контингенту в Україні після встановлення перемир’я.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Крім того, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні "коаліції охочих" і проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні мирний план США
Новини
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка