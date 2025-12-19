Заяви Путіна на "прямій лінії" підтверджують небажання РФ шукати миру, - ЦПД

В ЦПД зокрема зазначили, що хоча Путін заявляє про нібито "готовність до діалогу", але відразу ж прив'язує цю "готовність" до умов, які були озвучені влітку 2024 року та є для України суворо неприйнятними.

Паралельно диктатор знову транслює воєнну риторику, намагається залякати неіснуючими успіхами російських окупаційних військ, відверто бреше про "захоплення" низки населених пунктів та "оточення" підрозділів Збройних сил України. Ще й насмілюється робити "анонси" подальших просувань.

На тлі цієї путінської бравади окремі заяви про нібито "відсутність готовності України" обговорювати мир лунають вкрай цинічно. Оскільки постійно саме Україна послідовно декларує відкритість до переговорів, працює над параметрами майбутньої мирної угоди та наполягає на міжнародному праві.

"Риторика Путіна показує, що Кремль не шукає компромісу. Росія продовжує затягувати час та перекладати відповідальність за відсутність миру на Україну", - резюмували у ЦПД.