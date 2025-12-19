Заявления Путина на "прямой линии" подтверждают нежелание РФ искать мира, - ЦПД

В ЦПИ в частности отметили, что хотя Путин заявляет о якобы "готовности к диалогу", но сразу же привязывает эту "готовность" к условиям, которые были озвучены летом 2024 года и являются для Украины строго неприемлемыми.

Параллельно диктатор снова транслирует военную риторику, пытается запугать несуществующими успехами российских оккупационных войск, откровенно врет о "захвате" ряда населенных пунктов и "окружении" подразделений Вооруженных сил Украины. Еще и осмеливается делать "анонсы" дальнейших продвижений.

На фоне этой путинской бравады отдельные заявления о якобы "отсутствии готовности Украины" обсуждать мир звучат крайне цинично. Поскольку постоянно именно Украина последовательно декларирует открытость к переговорам, работает над параметрами будущего мирного соглашения и настаивает на международном праве.

"Риторика Путина показывает, что Кремль не ищет компромисса. Россия продолжает затягивать время и перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину", - резюмировали в ЦПИ.