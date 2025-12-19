Заявления Путина на "прямой линии" подтверждают нежелание РФ искать мира, - ЦПД

Заявления российского диктатора Владимира Путина во время его так называемой "прямой линии" уже в очередной раз демонстрируют, что российский режим в реальности не заинтересован в прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В ЦПИ в частности отметили, что хотя Путин заявляет о якобы "готовности к диалогу", но сразу же привязывает эту "готовность" к условиям, которые были озвучены летом 2024 года и являются для Украины строго неприемлемыми.
Параллельно диктатор снова транслирует военную риторику, пытается запугать несуществующими успехами российских оккупационных войск, откровенно врет о "захвате" ряда населенных пунктов и "окружении" подразделений Вооруженных сил Украины. Еще и осмеливается делать "анонсы" дальнейших продвижений.
На фоне этой путинской бравады отдельные заявления о якобы "отсутствии готовности Украины" обсуждать мир звучат крайне цинично. Поскольку постоянно именно Украина последовательно декларирует открытость к переговорам, работает над параметрами будущего мирного соглашения и настаивает на международном праве.
"Риторика Путина показывает, что Кремль не ищет компромисса. Россия продолжает затягивать время и перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину", - резюмировали в ЦПИ.
Отметим, что российский диктатор Владимир Путин 19 декабря дал брифинг во время своей так называемой "прямой линии" - традиционного для РФ мероприятия, где он отвечает на вопросы якобы "от русского народа". Среди прочего Путин нафантазировал "взятие" Купянска (и почему-то переместил его в Сумскую область), а также "захват Северска" и, в очередной раз, "окружение" ВСУ.
Интересно, что диктатор очень истерично возмутился по поводу подготовки Евросоюзом репарационного кредита для Украины и пригрозил международными судами. Выглядит вдвойне смешнее, если вспомнить, что РФ отвергает юрисдикцию международных судов, а значит, не может подавать туда иски.