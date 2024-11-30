Заяви Путіна про нові удари "Орєшніком" - порожній звук та ІПСО Кремля, - ISW

У можливостях ракети "Орєшнік" немає нічого особливо нового. Застосування цього типу озброєнь не призведе до російської ескалації у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що зусилля російського диктатора Володимира Путіна підкреслити технічні характеристики ракети є частиною більш широкої кампанії рефлексивного контролю, яку проводить Кремль.
В ISW переконані, що акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівні можливості з можливостями метеора, покликане залякати Україну та Захід і відвернути Київ від подальших ударів ЗСУ по території РФ західними системами.
"Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки", - йдеться у звіті.
Президент України Володимир Зеленський підсумував цей факт 29 листопада у відповідь на заяви Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані та заявив, що "Путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну".
Агентство Reuters, посилаючись на п'ять близьких до американської розвідки джерел 27 листопада зазначили, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США про те, що Кремль навряд чи застосує ядерну зброю в Україні, навіть у відповідь на удари ЗСУ по території Росії західною зброєю.
"Таким чином, постійне хизування Путіна "Орєшніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи є предвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару", - констатують в Інституті вивчення війни.
Минулого тижня Збройні сили України вперше після повномасштабного вторгнення застосували крилаті ракети Storm Shadow для ударів по об'єктах на території Росії. За даними ЗМІ, військові вразили командний пункт ворога біля Курська, внаслідок чого загинули російські та північнокорейські військові, зокрема генерали КНДР.
У відповідь 21 листопада армія РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою під назвою "Орєшнік". Натомість українська розвідка повідомила, що "Орєшнік" є назвою науково-дослідної роботи, в рамках якої розробляли ракету. Насправді система називається "Кедр".
Україна очікує від країн НАТО нові системи, здатні збивати такий тип ракет.
Тим часом Путін погрожує атакувати "Орєшніком" центри ухвалення рішень у Києві.
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