UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заяви Кремля про війну проти України спантеличують російських пропагандистів, - ISW

Фото: Заяви Кремля про війну проти України спантеличують російських пропагандистів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" та вказав, що Володимир Путін "про це вже говорив".

Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті

В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін,

  • Російські військові завдали чергових масованих скоординованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.
  • Російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Кремінної та Сватового.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська продовжували оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
  • Кремль продовжує криптомобілізацію за рахунок інших російських спецслужб.
  • Окупанти продовжують примусово переселяти місцевих жителів і конфіскувати їхнє майно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України