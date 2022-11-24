Заяви Кремля про війну проти України спантеличують російських пропагандистів, - ISW

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" та вказав, що Володимир Путін "про це вже говорив".
Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті
В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін,
Російські військові завдали чергових масованих скоординованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.
Російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України.
Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Кремінної та Сватового.
Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
Російські війська продовжували оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Кремль продовжує криптомобілізацію за рахунок інших російських спецслужб.
Окупанти продовжують примусово переселяти місцевих жителів і конфіскувати їхнє майно.