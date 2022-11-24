Заявления Кремля о войне против Украины сбивают с толку российских пропагандистов, - ISW

Кремль скрывает свои военные цели за расплывчатыми заявлениями, пытаясь ввести в заблуждение Запад. Однако сейчас удается озадачивать только российских пропагандистов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена нынешней власти в Украине не является целью российской "военной спецоперации" и указал, что Владимир Путин "об этом уже говорил".
Слова Пескова, вероятно, преследовали цель
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