Заяви Кремля про війну проти України спантеличують російських пропагандистів, - ISW

Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" та вказав, що Володимир Путін "про це вже говорив".

Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті пом’якшити наслідки від провоєнного виступу віце-спікера ради федерації Костянтина Косачова, який заявив, що Росія "може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду".

"Ці дві заяви є протилежними. Мілблогер, пов’язаний з ПВК "Вагнер", у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети", - підкреслили в ISW.

Фахівці пояснили, що "н ебажання Кремля публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології та війні спантеличує пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам".

В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, аби заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щою зберегти підтримку решти російського населення.

"Однак російські військові невдачі та дедалі більші жертви роблять путінські навмисне приховування цілей війни та спроби балансувати риторику лише такими, що підживлюють невдоволення серед критично важливих груп", - підсумували аналітики.

Основні висновки ISW: