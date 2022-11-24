Заяви Кремля про війну проти України спантеличують російських пропагандистів, - ISW
Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" та вказав, що Володимир Путін "про це вже говорив".
Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті пом’якшити наслідки від провоєнного виступу віце-спікера ради федерації Костянтина Косачова, який заявив, що Росія "може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду".
"Ці дві заяви є протилежними. Мілблогер, пов’язаний з ПВК "Вагнер", у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети", - підкреслили в ISW.
Фахівці пояснили, що "небажання Кремля публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології та війні спантеличує пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам".
В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, аби заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щою зберегти підтримку решти російського населення.
"Однак російські військові невдачі та дедалі більші жертви роблять путінські навмисне приховування цілей війни та спроби балансувати риторику лише такими, що підживлюють невдоволення серед критично важливих груп", - підсумували аналітики.
Основні висновки ISW:
- Російські військові завдали чергових масованих скоординованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.
- Російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Кремінної та Сватового.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
- Російські війська продовжували оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- Кремль продовжує криптомобілізацію за рахунок інших російських спецслужб.
- Окупанти продовжують примусово переселяти місцевих жителів і конфіскувати їхнє майно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.