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Заявления Кремля о войне против Украины сбивают с толку российских пропагандистов, - ISW

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Четверг 24 ноября 2022 04:55
Заявления Кремля о войне против Украины сбивают с толку российских пропагандистов, - ISW Фото: Заявления Кремля о войне против Украины озадачивают российских пропагандистов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремль скрывает свои военные цели за расплывчатыми заявлениями, пытаясь ввести в заблуждение Запад. Однако сейчас удается озадачивать только российских пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена нынешней власти в Украине не является целью российской "военной спецоперации" и указал, что Владимир Путин "об этом уже говорил".

Слова Пескова, вероятно, преследовали цель смягчить последствия от провоенного выступления вице-спикера совета федерации Константина Косачева, который заявил, что Россия "может нормализовать отношения с Украиной только после капитуляции украинского правительства".

"Эти два противоположных заявления смутили провоенное сообщество. Милблогер, связанный с ПИК "Вагнер", в ответ на заявление Пескова саркастически заметил, что Россия бесцельно ведет войну без четкой цели", - подчеркнули в ISW.

В то же время, специалисты указали, что похожая реакция внутри РФ была тогда, когда 215 украинских защитников Мариуполя обменяли на Виктора Медведчука и более 50 российских солдат.

"Нежелание Кремля публично полностью отдаться крайней националистической идеологии и войне также сбивает с толку пропагандистов, проповедующих такую ​​идеологию российским массам", - объясняют в Институте изучения войны.

Аналитики добавляют, что в то же время сам Путин, как правило, пытается сбалансировать крайние аргументы, чтобы заручиться поддержкой националистического сообщества, и более умеренный нарратив, сохранить поддержку остального российского населения.

"Однако российские военные неудачи и все большие жертвы, которые Путин требует от российского народа для продолжения своего катастрофического вторжения, делают его умышленное сокрытие целей войны и попытки балансировать риторику лишь подпитывают недовольство среди критически важных групп", - подытожили в отчете.

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