Стратегічний крок Трампа

Видання пише, що наполягання Трампа на тому, що Україна може повернути всі окуповані землі, є "стратегічним кроком" президента США, спрямованим на спробу втягнути Москву до переговорного процесу.

Джерела в Білому домі наголосили, що такі заяви не означають зміну політики Вашингтона, а радше виступають елементом переговорної тактики з тиску на Росію.

Попри зусилля США та готовність Києва до мирних перемовин, Володимир Путін (російський диктатор - ред.) не демонструє інтересу до перемир’я і продовжує вести війну, спрямовуючи удари проти цивільної інфраструктури України.

У своєму дописі Трамп заявив, що, коли російське суспільство "дізнається, що насправді відбувається з цією війною економічно, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, можливо, навіть піти далі".

Головний радник Зеленського Андрій Єрмак назвав нормальним те, що американський прзидент "перевіряє та порівнює інформацію". Сам Зеленський підкреслив, що Трамп нині володіє більш детальними знаннями про ситуацію, ніж раніше.

Економічна слабкість Росії та наслідки для Кремля

Як зазначає New York Post, економічні проблеми РФ посилюються зниженням доходів від експорту нафти, а також використанням "вільних ресурсів" із Фонду національного добробуту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у серпні прибутки від продажу російської нафти скоротилися до 13,5 млрд доларів, а за перші вісім місяців 2025 року експорт знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, Мінфін Росії запропонував підвищити ПДВ до 22% та зменшив прогноз зростання економіки на цей рік із 4,3% до 1%.

Водночас далекобійні удари українських дронів по нафтопереробних заводах призвели до дефіциту газу на внутрішньому ринку, що, за оцінками експертів, змушує Кремль балансувати між утриманням армії та соціальними виплатами населенню.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт наголосила, що Трамп чітко демонструє слабкість Росії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс додав, що відмова Москви від добросовісних переговорів матиме критичні наслідки для самої країни.

Таким чином, зазначає New York Post, заява Трампа є не лише сигналом Кремлю, а й відображенням реальної ситуації: російська економіка стрімко слабшає, тоді як Україна зберігає здатність до опору та має перспективу відновлення контролю над своїми територіями.