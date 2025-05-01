Заява Порошенка про Трампа і Путіна може негативно вплинути на міжнародну підтримку, - експерт

Так, експерт зазначив, що поки Україна здобуває максимально вигідні умови в співпраці із США як у сфері економіки, так і безпеки, Петро Порошенко робить все можливе, щоб цю співпрацю зірвати.

"За словами Порошенка, так само, як Путін захопив Крим, Трамп хоче захопити Гренландію та Канаду. І такі заяви пішли в момент перед підписанням важливої угоди між Україною та США", - наголосив експерт.

На думку експерта, тим самим Порошенко зробив подарунок Путіну, прирівнявши його як злочинця до президента країни-союзника.

"Навряд чи це приємно це нашому стратегічному партнеру, особливо коли зараз від позиції Америки, зокрема, залежить чимало в подальшій долі нашої держави. Фактично Порошенко вкотре шкодить інтересам України. Цього разу на міжнародній арені", - зазначив політичний експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у справі про державну зраді.