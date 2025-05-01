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Заявление Порошенко о Трампе и Путине может негативно повлиять на международную поддержку, - эксперт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Валентина Гладких.

Так, эксперт отметил, что пока Украина приобретает максимально выгодные условия в сотрудничестве с США как в сфере экономики, так и безопасности, Петр Порошенко делает все возможное, чтобы это сотрудничество сорвать.

"По словам Порошенко, так же, как Путин захватил Крым, Трамп хочет захватить Гренландию и Канаду. И такие заявления пошли в момент перед подписанием важного соглашения между Украиной и США", - подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, тем самым Порошенко сделал подарок Путину, приравняв его как преступника к президенту страны-союзника.

"Вряд ли это приятно это нашему стратегическому партнеру, особенно когда сейчас от позиции Америки, в частности, зависит немало в дальнейшей судьбе нашего государства. Фактически Порошенко в очередной раз вредит интересам Украины. На этот раз на международной арене", - отметил политический эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко официально стал обвиняемым по делу о государственной измене.

 

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Петр Порошенко