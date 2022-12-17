Заява Медведєва про "військові цілі" РФ є частиною інформаційної операції, - ISW
Заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із підбурювальними коментарями, що не стосуються справи, на підтримку інформаційних операцій, спрямованих на ослаблення західної підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Медведєв опублікував 16 грудня список того, що він назвав законними військовими цілями, до якого увійшли "збройні сили інших країн, які офіційно вступили у війну" в Україні.
Медведєв риторично засумнівався, чи означає військова допомога Заходу Україні, що члени НАТО вступили у війну проти Росії.
Медведєв, ймовірно, зробив ці коментарі у зв'язку з великомасштабними російськими ракетними ударами, намагаючись послабити західну підтримку України, розпалюючи побоювання ескалації між Заходом та Росією.
Раніше Медведєв робив цілеспрямовано підбурювальні коментарі на підтримку інших інформаційних операцій із тією ж метою.
Риторика Медведєва, як і раніше, не відповідає фактичної позиції Кремля щодо війни в Україні. Російські сили, звичайно, завдавали і, ймовірно, продовжуватимуть завдавати ударів по західній військовій техніці, яку розмістили в Україні, але в цьому немає нічого дивного, зазначають аналітики.
Нагадаємо, Медведєв уже почав визначити зенітно-ракетні комплекси Patriot, які можуть передати Україні в майбутньому "законні" цілі для РФ.
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