Заявление Медведева о "военных целях" РФ являются частью информационной операции, - ISW

Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев выступил с подстрекательскими, но не относящимися к делу комментариями в поддержку информационных операций, направленных на ослабление западной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Медведев опубликовал 16 декабря список того, что он назвал законными военными целями, в который вошли "вооруженные силы других стран, официально вступившие в войну" в Украине.

Медведев риторически усомнился в том, означает ли военная помощь Запада Украине, что члены НАТО вступили в войну против России.

Медведев, вероятно, сделал эти комментарии в связи с крупномасштабными российскими ракетными ударами, пытаясь ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и Россией.

Ранее Медведев делал целенаправленно подстрекательские комментарии в поддержку других информационных операций с теми же целями.

Риторика Медведева по-прежнему не соответствует фактической позиции Кремля в отношении войны на Украине. Российские силы, конечно, наносили и, вероятно, будут продолжать наносить удары по западной военной технике, которую разместили в Украине, но в этом нет ничего удивительного, отмечают аналитики.

Напомним, Медведев уже начал определить зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые могут передать Украине в будущем "законные" цели для РФ.

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