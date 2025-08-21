UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Заява Лаврова щодо гарантій для України фактично зірвала переговори Росії зі США, - ЗМІ

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів заявили агенству, що вважають коментарі Лаврова спробою затягнути процес. Вони також висловили сумнів у тому, що російський диктатор Володимир Путін готовий укласти мирну угоду.

За словами європейського чиновника, відмова Лаврова від гарантій безпеки для України фактично зруйнувала переговори Росії зі США.

Тепер Кремль може спробувати переконати Білий дім відмовитися від вимог щодо гарантій безпеки для України та перетворити зустріч Путіна і Зеленського на зустріч чиновників нижчого рівня, щоб уникнути нових санкцій з боку США.

Заява Лаврова

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція.

Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ - це утопія, це шлях в нікуди", - заявив він.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЛавровВійна в УкраїніГарантії безпеки