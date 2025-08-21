Заява Лаврова щодо гарантій для України фактично зірвала переговори Росії зі США, - ЗМІ

Кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів заявили агенству, що вважають коментарі Лаврова спробою затягнути процес. Вони також висловили сумнів у тому, що російський диктатор Володимир Путін готовий укласти мирну угоду.

За словами європейського чиновника, відмова Лаврова від гарантій безпеки для України фактично зруйнувала переговори Росії зі США.

Тепер Кремль може спробувати переконати Білий дім відмовитися від вимог щодо гарантій безпеки для України та перетворити зустріч Путіна і Зеленського на зустріч чиновників нижчого рівня, щоб уникнути нових санкцій з боку США.