Заява, фотокартки й документи: як самостійно отримати статус УБД

Особи, які звільнені з військової служби в ЗСУ, можуть самостійно отримати статус учасника бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.
Наразі існує три способи отримання посвідчення.
Для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, необхідно виконати наступні кроки:
Також для пришвидшення прийняття рішення треба зробити копії документів (за наявності), а саме:
Після цього, заяву, фотокартки та копії документів необхідно подати до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки самостійно через систему електронного документообігу скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.
Військова частина готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Далі – надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії.
Комісія розглядає документи та приймає рішення.
Другий спосіб передбачає ті ж самі дії, однак замість копій документів (які пришвидшать прийняття рішення), необхідно підготувати їх оригінали.
Після – відправити по пошті до відповідної комісії (поштові адреси комісій на слайдах 9 та 10).
Останній спосіб отримання статусу учасника бойових дій передбачає онлайн формат. Для того, щоб скористатися цим варіантом, необхідно виконати наступні кроки:
Посвідчення учасника бойових дій вручається, після надання особі статусу учасника бойових дій, особисто військовослужбовцю (військовозобов’язаному), або за його дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.
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