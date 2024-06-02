Заявление, фотографии и документы: как самостоятельно получить статус УБД

Лица, уволенные с военной службы в ВСУ, могут самостоятельно получить статус участника боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.
В настоящее время существует три способа получения удостоверения.
Для того чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо выполнить следующие шаги:
Также для ускорения принятия решения нужно сделать копии документов (при наличии), а именно:
После этого заявление, фотографии и копии документов необходимо подать в ТЦК и СП по месту регистрации (нахождения на военном учете).
Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки самостоятельно через систему электронного документооборота направляют документы на рассмотрение соответствующей комиссии через воинскую часть.
Военная часть готовит справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Далее – посылает необходимые документы в адрес соответствующей комиссии.
Комиссия рассматривает документы и принимает решение.
Второй способ предполагает те же действия, однако вместо копий документов (которые ускорят принятие решения), необходимо подготовить их оригиналы.
После – отправить по почте в соответствующую комиссию (почтовые адреса комиссий на слайдах 9 и 10).
Последний способ получения статуса участника боевых действий предусматривает онлайн-формат. Для того чтобы воспользоваться этим вариантом, необходимо выполнить следующие шаги:
Удостоверение участника боевых действий вручается после предоставления лицу статуса участника боевых действий лично военнослужащему (военнообязанному) или по его поручению родным или другим лицам, за что они расписываются в соответствующих документах.
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