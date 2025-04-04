Завжди під рукою: доступний електротранспорт для весни та літа

Автомобіль – це добре, але для великого міста його буває замало. Журналісти РБК-Україна Авто пропонують кілька варіантів компактного транспорту для коротких поїздок – наприклад, від дому до супермаркета чи до автостоянки.

Мешканцю великого міста автомобіль підходить не завжди. Навіть якщо це найсучасніша і найзручніша модель, є ситуації, коли користуватись машиною просто немає сенсу – іноді крокувати до парковки далі, ніж до цілі поїздки. На такий випадок зручно мати щось компактне і таке, що можна тримати вдома на балконі чи під сходами у під’їзди.

Електровелосипед

Правильно підібраний велосипед з електроприводом служитиме власнику не гірше, скажімо, ніж більш поважний електроскутер. Велосипед з електроприводом не потребує від драйвера фізичних зусиль, він відносно недорогий і йому не потрібні водійські права. Важлива перевага велосипеда – у великих колесах, які не бояться великих нерівностей. Власне, якщо ви оберете складний електровелосипед для зручного перевезення в багажнику, колеса у нього можуть виявитись геть малими.

А ще велік можна використовувати не тільки для коротких поїздок у сімейних справах, а й для недільних прогулянок. І тоді стане в нагоді можливість продовжувати рух за рахунок педалей, якщо запасу енергії в батареї виявиться замало. Мінуси теж є: відносно обмежений пробіг без підзарядки (прядку 20 – 30 км), невисока швидкість (безпечна – до 25 – 30 км/год), відсутність місця для пасажира.

Зверніть увагу на ще одну фінансову перевагу: набути електровелосипед можна у два етапи: перш придбати сам педальний велосипед, а згодом, назбиравши ще грошей, докупити до нього комплект електроприводу. Готовий електровелосипед коштує в Україні 600 – 900 євро, а набір для дообладнання звичайного велосипеда (мотор-колесо та батарея з електронікою) – від 300 євро.

Електросамокат

Якщо не брати до уваги екстремальні боліди типу гіроколеса та гіробордів, електросамокат – найбільш компактний електротранспорт. І його дійсно можна возити з собою в багажнику, щоб увечері повертатись додому з парковки не пішки, а на колесах – хоч і мініатюрних. Щоправда, для цього доведеться підібрати таку складну модифікацію, яка впишеться у ваш багажник. Недоліки видні неозброєним оком: малий запас ходу, відсутність багажника за мінімальної вантажопідйомності, ризик впасти на нерівностях і взагалі низька придатність до неякісного асфальту.

Ціни на більш-менш надійні електросамокати розпочинаються орієнтовно від 280 євро. Проте, при виборі варто обрати модель з більшими колесами, бодай з 12-дюймовими, але такі коштують на 100 – 150 євро дорожче.

Електробайк CityCoco

Концептуально це гібрид самоката і скутера, який характеризується можливістю сидіти під час руху (у тому числі удвох), спроможністю тримати відносно високу швидкість (аж до 50 км/год) протягом доволі пристойної відстані (30 – 50 км). В порівнянні з класичним електроскутером тип CityCoco компактніше, особливо якщо обрати версію з складними кермом, і більш близький до того, щоб його можна було умістити у вантажний ліфт багатоповерхівки, у пікап чи великий позашляховик.

Але зважаючи на масу CityCoco (порядку 35 – 55 кг), ці вантажні роботи будуть близькі до екстремальних. Мінуси проти електроскутера – у гіршому захисті седока від дорожного бруду і в менш комфортній підвісці, навіть тоді, коли вона таки має пружини. Такі електробайки на "дутиках" коштують трохи дешевше за класичні електроскутери у пластиковому облицюванні, але набагато дорожче батарейних самокатів та веліків – від 1200 євро.

Коротко

Плануючи купівлю одного з описаних тут транспортних засобів врахуйте, що всі вони великою мірою є спортивними знаряддями. Тобто кожна поїздка на них буде пов’язана хоч і з мінімальним, але з екстримом. І якщо ви не певні, що це буде вас радувати при щоденному користуванні, знайдіть спосіб влаштувати собі тест-драйв в реальних умовах експлуатації. Наприклад, такий індивідуальний електричний транспорт часто можна взяти на прокат у великих парках чи подібних зонах відпочинку. Тільки при виборі тестового зразка врахуйте комплектацію – а саме наявність чи відсутність пружинної підвіски коліс та їхній діаметр.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.