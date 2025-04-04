Всегда под рукой: доступный электротранспорт для весны и лета

Автомобиль - это хорошо, но для большого города его бывает мало. Журналисты РБК-Украина Авто предлагают несколько вариантов компактного транспорта для коротких поездок - например, от дома до супермаркета или до автостоянки.

Жителю большого города автомобиль подходит не всегда. Даже если это самая современная и удобная модель, есть ситуации, когда пользоваться машиной просто нет смысла - иногда шагать до парковки дальше, чем до цели поездки. На такой случай удобно иметь что-то компактное и такое, что можно держать дома на балконе или под лестницей в подъезде.

Электровелосипед

Правильно подобранный велосипед с электроприводом будет служить владельцу не хуже, скажем, чем более почтенный электроскутер. Велосипед с электроприводом не требует от драйвера физических усилий, он относительно недорогой и ему не нужны водительские права. Важное преимущество велосипеда - в больших колесах, которые не боятся больших неровностей. Собственно, если вы выберете складной электровелосипед для удобной перевозки в багажнике, колеса у него могут оказаться совсем маленькими.

А еще велик можно использовать не только для коротких поездок по семейным делам, но и для воскресных прогулок. И тогда пригодится возможность продолжать движение за счет педалей, если запаса энергии в батарее окажется мало. Минусы тоже есть: относительно ограниченный пробег без подзарядки (порядка 20 - 30 км), невысокая скорость (безопасная - до 25 - 30 км/ч), отсутствие места для пассажира.

Обратите внимание на еще одно финансовое преимущество: приобрести электровелосипед можно в два этапа: сначала приобрести сам педальный велосипед, а затем, собрав еще денег, докупить к нему комплект электропривода. Готовый электровелосипед стоит в Украине 600 - 900 евро, а набор для дооборудования обычного велосипеда (мотор-колесо и батарея с электроникой) - от 300 евро.

Электросамокат

Если не брать во внимание экстремальные болиды типа гироколеса и гиробордов, электросамокат - наиболее компактный электротранспорт. И его действительно можно возить с собой в багажнике, чтобы вечером возвращаться домой с парковки не пешком, а на колесах - хоть и миниатюрных. Правда, для этого придется подобрать такую складную модификацию, которая впишется в ваш багажник. Недостатки видны невооруженным глазом: малый запас хода, отсутствие багажника при минимальной грузоподъемности, риск упасть на неровностях и вообще низкая пригодность к некачественному асфальту.

Цены на более-менее надежные электросамокаты начинаются ориентировочно от 280 евро. Однако, при выборе стоит выбрать модель с большими колесами, хотя бы с 12-дюймовыми, но такие стоят на 100 - 150 евро дороже.

Электробайк CityCoco

Концептуально это гибрид самоката и скутера, который характеризуется возможностью сидеть во время движения (в том числе вдвоем), способностью держать относительно высокую скорость (до 50 км/ч) в течение довольно приличного расстояния (30 - 50 км). По сравнению с классическим электроскутером тип CityCoco компактнее, особенно если выбрать версию со складными рулем, и более близок к тому, чтобы его можно было уместить в грузовой лифт многоэтажки, в пикап или большой внедорожник.

Но учитывая массу CityCoco (порядка 35 - 55 кг), эти грузовые работы будут близки к экстремальным. Минусы против электроскутера - в худшей защите седока от дорожной грязи и в менее комфортной подвеске, даже тогда, когда она таки имеет пружины. Такие электробайки на "дутиках" стоят немного дешевле классических электроскутеров в пластиковой облицовке, но гораздо дороже батарейных самокатов и великов - от 1200 евро.

Вкратце

Планируя покупку одного из описанных здесь транспортных средств учтите, что все они в большой степени являются спортивными снарядами. То есть каждая поездка на них будет связана хоть и с минимальным, но с экстримом. И если вы не уверены, что это будет вас радовать при ежедневном пользовании, найдите способ устроить себе тест-драйв в реальных условиях эксплуатации. Например, такой индивидуальный электрический транспорт часто можно взять на прокат в крупных парках или подобных зонах отдыха. Только при выборе тестового образца учтите комплектацию - а именно наличие или отсутствие пружинной подвески колес и их диаметр.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.