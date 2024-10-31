Завтра все зміниться. По всій Україні з 1 листопада вводять "зимове" обмеження швидкості

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Чому обмеження швидкості руху для водіїв зміниться

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, Правила дорожнього руху (ПДР) в Україні не змінюються. Вони лише переходять на "зимовий період".

Він уточнив, що пункт ПДР 12.8 існує вже давно. Саме ним передбачена можливість встановлення іншого швидкісного режиму на дорогах впродовж літнього періоду.

"У деяких містах нашої країни, зокрема в Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год - на літній період", - розповів правоохоронець в ефірі телемарафону.

Оскільки цей період зараз закінчується, вже з 1 листопада такі знаки будуть змінені на стандартні - тобто обмеження швидкості буде 50 км/год.

"Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", - додав Білошицький.

Отже, оскільки зимовий період завжди є періодом підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, на тих ділянках доріг (у деяких містах України), де в теплу пору року було дозволене підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Допис Нацполіції (скриншот: facebook.com/UA.National.Police)

Де саме зміниться швидкісний режим у Києві та Дніпрі

Пізніше Білошицький оприлюднив перелік локацій у Києві та Дніпрі, де обмеження швидкості руху транспортних засобів змінюється (відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради).

Так, у столиці обмеження швидкості руху буде змінене (з 80 км/год на 50 км/год) на восьми ділянках:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака)

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного)

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту)

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва)

Тим часом у Дніпрі обмеження швидкості руху буде змінене (з 70 км/год на 50 км/год) на вулиці Набережна Заводська, за винятком таких ділянок:

200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький

50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською)

"Зимові" обмеження запрацюють також на інших ділянках у Дніпрі:

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної)

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської)

шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро")

Сонячна Набережна - від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Усть-Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін)

міст Центральний

міст Кайдацький

Насамкінець заступник начальника Департаменту патрульної поліції повідомив, що на вулицях і дорогах, де здійснюється автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість:

у Києві - на Набережному шосе, 4

у Дніпрі - на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А

"Безпечних вам поїздок! Будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху", - підсумував Білошицький у своєму Facebook.

Допис Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)