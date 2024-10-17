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Поліція радить водіям стукати по капоту перед тим, як заводити двигун: що сталось

Четвер 17 жовтня 2024 12:02
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Поліція радить водіям стукати по капоту перед тим, як заводити двигун: що сталось У холодну пору року водіям потрібно бути особливо уважними (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У холодну пору року водіям в Україні радять постукати по капоту машини перед тим, як завести двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Чому правоохоронці радять водіям "перевіряти" капот

У патрульній поліції нагадали, що ночі в Україні вже стають дедалі холоднішими.

"Тож чимало вуличних тварин шукають затишне та тепле місце. Та знаходять його під капотом вашого авто. І не тільки", - зазначили правоохоронці.

Водіям розповіли, що найулюбленіші місця котів є такими:

  • під авто
  • під капотом
  • під арками коліс
  • у вихлопній трубі

"Радимо перед тим, як завести двигун - постукати по капоту та перевірити зазначені місця. Врахуйте, що лякливі тварини можуть сховатися ще глибше. Будьте уважними та детально перевіряйте свої автівки. Дотримуйтесь простих порад, які допоможуть вберегти бездомних тварин", - підсумували у прес-службі поліції.

Поліція радить водіям стукати по капоту перед тим, як заводити двигун: що сталосьПоліція радить водіям стукати по капоту перед тим, як заводити двигун: що сталось

Допис патрульної поліції України (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Зміни в ПДР з 1 листопада

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 листопада Правила дорожнього руху переходять на "зимовий період", тож на деяких ділянках доріг у містах України будуть діяти не такі, як у теплу пору, року обмеження швидкості руху транспорту.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, пункт ПДР 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена.

Оскільки зимовий період - це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, на деяких ділянках доріг у деяких містах дорожні знаки щодо допустимої швидкості будуть змінені. Їздити водіям доведеться повільніше.

Читайте також, які штрафи й коли світять водіям за непрацюючі фари.

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